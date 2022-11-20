Фотография Декоративная подушка Морокко от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Морокко

4.1
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Декоративная подушка Морокко
Декоративная подушка Морокко
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Декоративная подушка Морокко

4.1
890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Декоративная подушка Марракеш
Декоративная подушка Марракеш
Следующий Декоративная подушка Кофе
Декоративная подушка Кофе

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина600 мм
  • Материалгобелен, синтепух

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Стандарт, кожзам
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Настоящее фото товара Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый
Настоящее фото товара Стол Гидра 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
20 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Гидра 1600x950
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый букле, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тюльпан, серый букле

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 700 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный