Характеристики товара
Описание
Элитный ортопедический матрас высокой жесткостью, обладает высокой упругостью и анатомическими свойствами. Это высококачественный, долговечный и очень упругий матрас, который обладает бактерицидными и антиаллергенными свойствами. Не деформируется в период эксплуатации.Наполнение:
- Кокосовый слой - 30 мм.
- Кокосовый слой. - 30 мм.
- Кокосовый слой.. - 30 мм.
- Латекс - 30 мм.
- Латекс. - 30 мм.
- Латекс.. - 30 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота190 мм
- Максимальная нагрузка125 кг
- Цветбелый