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MCA-50BG - фото 1

MCA-50BG

Артикул: CH-067-479
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.

Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.

Приоритет минибара MCA-50BG – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.

Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +8 до +11

Охлаждение: Абсорбционный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота570 мм
  • Вес20 кг
  • Объем50 л
  • Мощность60 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки21.30 кг

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