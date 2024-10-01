Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса. Так же, данную модель можно как встроить в нишу, так и установить отдельно.
Помимо пищевой продукции, в него можно поместить косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения. Данная модель работает при наклонах.
Приоритет минибара MCT-40BG – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах. Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Температура, °C: от +8 до +12
Охлаждение: Гибридный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина450 мм
- Высота543 мм
- Вес16.3 кг
- Объем38 л
- Мощность63 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки475 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки17.50 кг