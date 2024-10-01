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Минибар COLD VINE MCT-40BG

Артикул: CH-067-477
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса. Так же, данную модель можно как встроить в нишу, так и установить отдельно.

Помимо пищевой продукции, в него можно поместить косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения. Данная модель работает при наклонах.

Приоритет минибара MCT-40BG – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах. Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +8 до +12

Охлаждение: Гибридный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота543 мм
  • Вес16.3 кг
  • Объем38 л
  • Мощность63 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки475 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

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