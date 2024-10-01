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Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 1Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 2Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 3Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 4Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 5Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 6Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 7Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) - фото 8

Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White)

Артикул: CH-067-507
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенный фен для волос Meyvel MF1-1300 (White) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из ABS-пластика высокого качества.

Данная модель имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1300 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос.

Количество температурных режимов: 1

Количество скоростей: 2

Скорость потока воздуха: 20 м/с

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 510х520х380

Количество в опт. упаковке, шт.: 20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина95 мм
  • Высота205 мм
  • Материалпластик
  • Мощность1300 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки245 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.60 кг

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