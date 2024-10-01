Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.
Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.
Приоритет минибара MCA-28BG – бесшумная работа (0дБ).Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.
Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Полностью бесшумный
Температура, °C: от +8 до +11
Охлаждение: Абсорбционный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина390 мм
- Высота440 мм
- Вес14.2 кг
- Объем28 л
- Материалстекло
- Мощность60 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки435 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки15.10 кг