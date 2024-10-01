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Минибар COLD VINE MCA-28BG

Артикул: CH-067-432
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.

Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.

Приоритет минибара MCA-28BG – бесшумная работа (0дБ).Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.

Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Полностью бесшумный


Температура, °C: от +8 до +11

Охлаждение: Абсорбционный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм
  • Вес14.2 кг
  • Объем28 л
  • Материалстекло
  • Мощность60 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки435 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки15.10 кг

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