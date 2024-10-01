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Стол пластиковый мини - бар Taibei

Артикул: CH-067-375
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном. Модный дизайн "под дерево" сочетается с любым декором садовой мебели. Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм. Кулер сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов. Встроенное дренажное отверстие с пробкой. Простота сборки и обслуживания. Подходит для улицы и помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота575/821 мм
  • Диаметр485 мм
  • Вес6 кг
  • Объем35 л
  • Материалпластик
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки435 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки7.90 кг

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