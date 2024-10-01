Характеристики товара
Описание
Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном. Модный дизайн "под дерево" сочетается с любым декором садовой мебели. Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм. Кулер сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов. Встроенное дренажное отверстие с пробкой. Простота сборки и обслуживания. Подходит для улицы и помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота575/821 мм
- Диаметр485 мм
- Вес6 кг
- Объем35 л
- Материалпластик
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки435 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки7.90 кг