Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.
Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.
Приоритет минибара MCA-62B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.
Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Температура, °C: от +7 до +11
Охлаждение: Абсорбционный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина486 мм
- Глубина506 мм
- Высота595 мм
- Вес19.5 кг
- Объем62 л
- Мощность80 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки665 мм
- Высота упаковки535 мм
- Глубина упаковки545 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки21.20 кг