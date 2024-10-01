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Минибар COLD VINE MCA-62B

Артикул: CH-067-481
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.

Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.

Приоритет минибара MCA-62B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.

Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +7 до +11

Охлаждение: Абсорбционный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина486 мм
  • Глубина506 мм
  • Высота595 мм
  • Вес19.5 кг
  • Объем62 л
  • Мощность80 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки545 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки21.20 кг

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