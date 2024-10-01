Товар в корзине. Перейти
Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 1Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 2Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 3Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 4Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 5Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 6Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 7Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 8Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 9Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) - фото 10

Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black)

Артикул: CH-067-512
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Jade white)
Фотография товара Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Jade white) от компании ChiedoCover.
Следующий Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White)
Фотография товара Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настенный фен для волос Meyvel MF4-1300 (Black) обеспечит комфортную и быструю сушку волос. Фен имеет настенную установку, что делает его идеальным вариантом для использования в гостиничном бизнесе, фитнес-центрах, офисах, либо в салонах красоты. Так же он подойдёт для использования в частных домах или квартирах. Благодаря небольшим габаритам, подобрать подходящее место установки не составит сложностей. Лёгкий вес устройства гарантирует удобство во время использования. Корпус сделан из пластика высокого качества.

Данная модель имеет встроенную защиту от перегрева, для защиты двигателя от поломки, в случае продолжительного использования. Фен имеет мощность 1300 Вт, температуру нагрева воздуха 65°C и скорость выдуваемого воздуха до 20 м/с, совокупность этих характеристик обеспечивает быструю и качественную сушку волос.

Количество температурных режимов: 1

Количество скоростей: 2

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 510х520х380

Количество в опт. упаковке, шт..: 20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина95 мм
  • Глубина185 мм
  • Высота175 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки245 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.75 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White)

14
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (Black) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (Black), произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (Black)

5
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White)

6
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Настенный фен Meyvel MF2-1300 (White)

12
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF5S-1600 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF5S-1600 (White), произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Фен для волос настенный Meyvel MF5S-1600 (White)

14
New
Фотография товара Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black), произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black)

11
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White), произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Фен для волос Meyvel MF8-1600 (White)

15
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Настенный фен Meyvel MF7-1800 (Black) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный фен Meyvel MF7-1800 (Black), произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Настенный фен Meyvel MF7-1800 (Black)

6
В наличии 27 шт.
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF7-1800 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF7-1800 (White), произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Фен для волос настенный Meyvel MF7-1800 (White)

12
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Pink) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Pink), произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Pink)

11
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан

5
New
Фотография товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62

7
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр

12
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7
New
Фотография товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

7
New
Фотография товара Вафельный халат, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вафельный халат, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вафельный халат, цветной

12
Настоящее фото товара Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые

10
New
Фотография товара Халат махровый ПРЕМИУМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый ПРЕМИУМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Халат махровый ПРЕМИУМ

5
Настоящее фото товара Набор ковриков, махровые, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Набор ковриков, махровые

11
New
Фотография товара Халат махровый, детский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый, детский, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат махровый, детский

14

Другие товары из раздела фены

New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF6-1600 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF6-1600 (White), произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Фен для волос настенный Meyvel MF6-1600 (White)

9

Товар в корзине

Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black)
Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black)
1 590
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан

5
New
Фотография товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62

7
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр

12
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7