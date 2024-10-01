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Минибар COLD VINE MCA-38BG

Артикул: CH-067-476
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.

Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.

Приоритет минибара MCA-38BG – бесшумная работа (0дБ).Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.

Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +8 до +11

Охлаждение: Абсорбционный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота545 мм
  • Вес18 кг
  • Объем38 л
  • Материалстекло
  • Мощность60 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки605 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки19 кг

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