Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.
Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.
Приоритет минибара MCA-38BG – бесшумная работа (0дБ).Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.
Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Температура, °C: от +8 до +11
Охлаждение: Абсорбционный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина455 мм
- Высота545 мм
- Вес18 кг
- Объем38 л
- Материалстекло
- Мощность60 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки605 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки19 кг