Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Материалбук
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый
Кокотница, «Миниатюра», керамика, 50 мл, 100 мм, черный
Салфетка сервировочная, черный, бежевый
Пепельница «Чино», фарфор, белый, бежевый
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Ю Селект»
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, бук
Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия
Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук
Мельница для перца «Бистро Шеф» сталь нержавеющая