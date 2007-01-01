Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина35 мм
- Высота70 мм
- Вес0,123 кг
- Материалметалл, стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан для горячих напитков «Галлоуэй», 200мл, керамика, черный
Тарелка глубокая «Млечный путь красный»
Блюдо для запекания овальное «Пьюр» керамика
Ведро для шампанского металл 4 л, металлический
Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый
Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 85 мм
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 75 мм, серебристый
Набор для специй, на 4 предмета, на подставке, стекло, сталь нержавеющая
Набор соль/перец на подставке 35мл, стекло, нержавеющая сталь
Набор для специй квадрат «Рустик», 2 предмета, бук
Набор для специй, 3 предмета, стекло, нержавеющая сталь
Набор для специй «Паола», 5 предметов, стекло, нержавеющая сталь
Стакан для горячих напитков «Галлоуэй», 200мл, керамика, черный
Тарелка глубокая «Млечный путь красный»