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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 50 мл, 35 мм, прозрачный, металлический - фото 1

Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 50 мл, 35 мм, прозрачный, металлический

Артикул: CH-062-829
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина35 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,123 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Цветпрозрачный

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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 50 мл, 35 мм, прозрачный, металлический
от 150
210 ₽
В корзине

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