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Миска, сталь нержавеющая, 2,4л - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 2,4л

Артикул: CH-059-226
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0.390 кг
  • Объем2.4 л
  • Материалнержавеющая сталь

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