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Миска, полипропилен, 4,5л - фото 1

Миска, полипропилен, 4,5л

Артикул: CH-059-228
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина285 мм
  • Глубина285 мм
  • Высота130 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0.208 кг
  • Объем4.5 л
  • Цветбелый

Отзывы

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