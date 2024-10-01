Товар в корзине. Перейти
Ложка для подачи, пластиковая - фото 1

Ложка для подачи, пластиковая

Артикул: CH-057-787
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Фотография товара Ложка кухонная, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка, пластиковая
Фотография товара Ложка, пластиковая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина73 мм
  • Вес0.055 кг
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Настоящее фото товара Подставка для ножей, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080

Подставка для ножей, сталь

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный

5
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий

12
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 440мм

8
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 400

Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический

10
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Олеа», произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Тарелка «Олеа»

10
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Нож столовый «Шарм»

5
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от17 220

Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела ложки и вилки кухонные

Настоящее фото товара Ложка перфорированная «Бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от100

Ложка перфорированная «Бэйсик»

15
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Ложка сервировочная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Ложка сервировочная, сталь нержавеющая

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 200

Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный

11
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 970

Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от750

Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический

15
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Веселка кухонная, бук, бежевая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 1195 шт.

Товар в корзине

Ложка для подачи, пластиковая
Ложка для подачи, пластиковая
от 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Настоящее фото товара Подставка для ножей, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080

Подставка для ножей, сталь

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный

5
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 250 мл, серый, синий

12
В наличии 32 шт.