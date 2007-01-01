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Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см - фото 1

Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см

Артикул: CH-062-756
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота100 мм
  • Вес430 кг
  • Материалдуб

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