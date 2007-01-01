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Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком, для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм - фото 1

Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком, для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм

Артикул: CH-062-772
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота115 мм
  • Вес0,251 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком, для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм
Набор для специй, с салфетницей и стаканчиком, для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 100 мм
от 410
510 ₽
В корзине

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