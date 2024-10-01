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Набор для специй на подставке, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь - фото 1

Набор для специй на подставке, 4 предмета, стекло, нержавеющая сталь

Артикул: CH-063-096
15 оценок
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Фотография товара Набор для специй, 3 предмета, стекло, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор для специй на подставке, 4 предмета, нержавеющая сталь, стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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