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Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л - фото 1

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л

Артикул: CH-059-169
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Высота150 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0.480 кг
  • Объем0.8 л
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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