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Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 8л - фото 1

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 8л

Артикул: CH-059-109
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес1.200 кг
  • Объем8 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, темно-серый

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