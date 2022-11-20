Фотография Декоративная подушка Кофе от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Кофе

4.6
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Декоративная подушка Кофе
Декоративная подушка Кофе
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Декоративная подушка Кофе

4.6
890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Декоративная подушка Морокко
Декоративная подушка Морокко
Следующий Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина600 мм
  • Материалгобелен, синтепух

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.8
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя
Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
1 290 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной банкетный Lite, черный
Настоящее фото товара Стол пластиковый, Премиум, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол пластиковый, Премиум, синий
Настоящее фото товара Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, красный
Настоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин, ножки бук, велюр небесно-голубой

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 700 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный