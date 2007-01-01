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Настоящее фото товара Подушка КРАПИВА 5, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка КРАПИВА 5
36 оценок
1 150
Товар в корзине. Перейти
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Подушка КРАПИВА 5

Артикул: CH-049-659
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина570 мм
  • Ширина370 мм
  • Материаллен
  • ДетскоеНет
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина370 мм
  • Материаллен
  • ДетскоеНет
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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