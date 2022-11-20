Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Основные характеристики
- Длина570 мм
- Ширина370 мм
- Материаллен
- ДетскоеНет
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
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