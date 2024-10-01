Ножи для тонкой нарезки

Для тонкой нарезки

Для тонкой нарезки

33 товара
Поварские

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Ножницы кухонные

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Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 800

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 030

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 820

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм

9
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 780

Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 670

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 440

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
5 450

Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 720

Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии 2 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 980

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 120

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 930

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 960

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 840

Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм

9
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 286мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 150

Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 286мм

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430, произведённого компанией ChiedoCover
3 530

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 310, произведённого компанией ChiedoCover
5 560

Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 310

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410, произведённого компанией ChiedoCover
3 180

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
2 160

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 560

Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340, произведённого компанией ChiedoCover
4 110

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340

5
В наличии 17 шт.
Столы пластиковые складные
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385, произведённого компанией ChiedoCover
4 950

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370, произведённого компанией ChiedoCover
7 160

Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 630

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 260

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

6
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
27 040

Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая

5
В наличии 2 шт.
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