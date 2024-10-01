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Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм
Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм
Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм
Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм
Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380
Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 286мм
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430
Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 310
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320
Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385
Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320
Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая