В наличии 21 шт.

В наличии 21 шт.

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

В наличии 8 шт.

В наличии 8 шт.

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм

В наличии 12 шт.

В наличии 12 шт.

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм

В наличии 19 шт.

В наличии 19 шт.

Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм

В наличии 4 шт.

В наличии 4 шт.

Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

В наличии 12 шт.

В наличии 12 шт.

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии 12 шт.

В наличии 12 шт.

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик

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от 2 дней по России и СНГ