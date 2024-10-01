Товар в корзине. Перейти
Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370 - фото 1

Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370

Артикул: CH-058-526
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385
Фотография товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385 от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный
Фотография товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина20 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 130

Сотейник, сталь нержавеющая, 2л

9
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от170
Оптовая цена

Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм

7
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Нептун»

12
В наличии 354 шт.
Настоящее фото товара Пробка для вина резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Пробка для вина резина, серый

7
В наличии
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Аура Блю», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Тарелка десертная «Аура Блю», фарфор

12
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Анзо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Анзо», произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Анзо»

13
В наличии 446 шт.

Другие товары из раздела ножи для тонкой нарезки

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 820

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм

9
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430, произведённого компанией ChiedoCover
от3 530

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 430

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

9
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370
Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370
от 7 160
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 130

Сотейник, сталь нержавеющая, 2л

9
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от170
Оптовая цена

Блюдце «Скандинавия», диаметр 150мм

7
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Нептун»

12
В наличии 354 шт.
Настоящее фото товара Пробка для вина резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Пробка для вина резина, серый

7
В наличии