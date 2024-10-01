Товар в корзине. Перейти
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм - фото 1

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм

Артикул: CH-058-488
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм
Фотография товара Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Вес0.255 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Миска для подачи, дуб, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 640

Миска для подачи, дуб, 0,5л

13
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-ракушка для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдо-ракушка для комплимента

5
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Мерси Микс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Вилка столовая «Мерси Микс»

8
В наличии 49 шт.

Другие товары из раздела ножи для тонкой нарезки

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 820

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм

9
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 980

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 840

Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм

9
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370, произведённого компанией ChiedoCover
от7 160

Нож для тонкой нарезки «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 370

6
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм
от 4 670
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Миска для подачи, дуб, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 640

Миска для подачи, дуб, 0,5л

13
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь

9
В наличии