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Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 286мм - фото 1

Нож для филе «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 286мм

Артикул: CH-058-515
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина286 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.225 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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