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Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410 - фото 1

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410

Артикул: CH-058-520
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина16 мм
  • Вес0.090 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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