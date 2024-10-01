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Нож барный «Тутти», сталь нержавеющая, нейлон, серебристый, черный - фото 1

Нож барный «Тутти», сталь нержавеющая, нейлон, серебристый, черный

Артикул: CH-058-302
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина15 мм
  • Вес0,37 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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