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Нож Basel столовый - фото 1

Нож Basel столовый

Артикул: CH-071-573
13 оценок
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Фотография товара Нож Amboss столовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина226 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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