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Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-570
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина170 мм
  • Вес0.086 кг
  • Цветчерный

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