Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина28 мм
- Вес0.180 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка для пасты «Эрбосо Реативо»
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт»
Терка сталь нержавеющая
Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм
Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 4 см, металлическая
Блюдо сервировочное «Бэнд»
Пила для костей сталь, пластик
Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный
Тарелка глубокая «Полар»
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340
Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая