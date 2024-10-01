Товар в корзине. Перейти
Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм - фото 1

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

Артикул: CH-058-485
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм
Фотография товара Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм
Фотография товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина28 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Эрбосо Реативо»

13
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт»

7
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7 730
Оптовая цена

Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм

10
В наличии 16 шт.
Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 4 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 430

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 4 см, металлическая

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 550
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бэнд»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пила для костей сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от12 680

Пила для костей сталь, пластик

6
В наличии
Фотография товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300

Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Полар»

13
В наличии 288 шт.

Другие товары из раздела ножи для тонкой нарезки

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 720

Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 980

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410, произведённого компанией ChiedoCover
от3 180

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 340

5
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 040

Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая

5
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм
Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм
от 3 030
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2905
2 390 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Эрбосо Реативо»

13
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Мэтт»

7
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7 730
Оптовая цена

Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм

10
В наличии 16 шт.