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Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм - фото 1

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

Артикул: CH-058-482
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.160 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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