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Вилка столовая «Роял», длина 210мм - фото 1

Вилка столовая «Роял», длина 210мм

Артикул: CH-061-337
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина27 мм
  • Вес0.090 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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