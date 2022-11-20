Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон

12 оценок

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Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон

4.2
201 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Кресло, 1

Журнальный стол, 1

Диван 2-х местный, 1

Диван 3-х местный, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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