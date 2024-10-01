Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-279
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Луна», 200мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Луна», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий
Фотография товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр78 мм
  • Объем0,29 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Эдисон Black

79
Настоящее фото товара Стул Дель-Ри дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Дель-Ри дуб кера

32
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99037
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр черный

70
В наличии 201 шт.
Фотография товара Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W

31
Фотография товара Бра Стоктон, Белый Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Стоктон, Белый Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Бра Стоктон, Белый Хром

46
Фотография товара Стул Престиж бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Престиж бордо, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Престиж бордо

43
Фотография товара Кресло Opra, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, серый шенилл

9

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Шетлэнд», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Шетлэнд», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Шетлэнд», 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 557 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Ультим», 350мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 449 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Карат», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Карат», 250мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 669 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Стеллар», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 576 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 1428 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный
от 80
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Эдисон Black

79
Настоящее фото товара Стул Дель-Ри дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Дель-Ри дуб кера

32
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99037
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр черный

70
В наличии 201 шт.
Фотография товара Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Бра V1161-1W Lumi 1*G9*60W

31