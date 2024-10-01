Характеристики товара
Описание
Производитель из Италии Bormioli Rocco создает из стекла удивительные бокалы. Он превращает обычный стакан в настоящий бриллиант, который не уступает украшениям от Эпл Даймонд. Олд фэшн серии Diamond изготовлен из прозрачного стекла, имеет синий цвет и необычную огранку, которая обеспечивает блеск и переливы напиткам. Производитель использует прочный и устойчивый к царапинам материал, который можно отправлять в посудомоечную машину.
В серии «Даймонд» есть такие же красивые прозрачные стаканы фиолетового цвета и других оттенков, бокалы Diamond cristal для леди, чтобы собрать оригинальный набор. Их и барное оборудование от Pasabahce, товары для приготовления напитков можно заказать в нашем магазине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота103 мм
- Диаметр91 мм
- Объем0,38 л
- Материалстекло
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт