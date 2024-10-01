Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий - фото 1Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий - фото 2Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий - фото 3Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий - фото 4Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий - фото 5

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий

Артикул: CH-064-282
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Сильвана», 200мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Сильвана», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Производитель из Италии Bormioli Rocco создает из стекла удивительные бокалы. Он превращает обычный стакан в настоящий бриллиант, который не уступает украшениям от Эпл Даймонд. Олд фэшн серии Diamond изготовлен из прозрачного стекла, имеет синий цвет и необычную огранку, которая обеспечивает блеск и переливы напиткам. Производитель использует прочный и устойчивый к царапинам материал, который можно отправлять в посудомоечную машину.

В серии «Даймонд» есть такие же красивые прозрачные стаканы фиолетового цвета и других оттенков, бокалы Diamond cristal для леди, чтобы собрать оригинальный набор. Их и барное оборудование от Pasabahce, товары для приготовления напитков можно заказать в нашем магазине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота103 мм
  • Диаметр91 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Конфигурация складных столов №5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 050
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №5

127
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

38
Фотография товара Стол ОРИОН-3, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D800, произведённого компанией ChiedoCover
34 690
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D800

200
Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

52
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Сейла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сейла, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло Сейла

12
Фотография товара Зеркало, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Зеркало, Wasser kraft

14
Настоящее фото товара Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180
Оптовая цена

Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый

15
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 5004 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Нью-Йорк, 250мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 672 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Новеченто», 370мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Новеченто», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Новеченто», 370мл, стекло, прозрачный

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Кошем», 190мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кошем», 190мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 3984 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Призм», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Призм», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Призм», 266мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто», 250мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гибралтар тол», 207мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий
Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, синий
от 230
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Конфигурация складных столов №5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 050
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №5

127
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

38
Фотография товара Стол ОРИОН-3, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D800, произведённого компанией ChiedoCover
34 690
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D800

200
Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

52
В наличии 100 шт.