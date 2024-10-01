Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-761
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Лея», 265мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота117 мм
  • Диаметр99 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Кресло IMOLA, золотисто-бежевый

43
Фотография товара Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена

Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло

38
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

315
Фотография товара Стул Tehas RU экокожа, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tehas RU экокожа, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Tehas RU экокожа, антрацит

12
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый

12
В наличии 80 шт.
Фотография товара Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L

9

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Аршитект», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аршитект», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 618 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Барокко», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Барокко», 490мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 210 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 5000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 134 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, оливковый

13
В наличии 256 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, хрусталь, прозрачный

9
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный

8
В наличии

Товар в корзине

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный
от 290
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, золотисто-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Кресло IMOLA, золотисто-бежевый

43
Фотография товара Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена

Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло

38
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

315