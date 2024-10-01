Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,26 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Стол Лофт А1
Стул Chilli-X, синий/ черный каркас
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40
Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив
Стул Стефан, пурпурный
Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, шамони темный
Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Аркади», 350мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Бодега», 355мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, голубой
Олд фэшн «Кончерто», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло
Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный