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Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло - фото 1

Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло

Артикул: CH-064-679
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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