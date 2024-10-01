Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный - фото 4Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный - фото 5

Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-768
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Микс энд Ко», 270мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Микс энд Ко», 270мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота107 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,39 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро

56
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94
Распродажа
Фотография товара Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99071
19 990 ₽Оптовая цена

Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W

49
В наличии 261 шт.
Настоящее фото товара Шкаф Скарборо, венге, 90 x 40 x 205 см, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Шкаф Скарборо, венге, 90 x 40 x 205 см

44
Настоящее фото товара Стол Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стол Альп

8
Распродажа
Фотография товара Стул Fill, рогожка Espo 17, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fill, рогожка Espo 17, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99016
10 590 ₽

Стул Fill, рогожка Espo 17, ножки бук морилка черная

5

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 15192 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Оупэн ап спирит», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 81 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн, 250мл, стекло, зеленый

13
В наличии 49 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд Фэшн «Стеллар», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн «Стеллар», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 298 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 87 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 270 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Интуишн колорс», 320мл, хрустальное стекло, желтый

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эсте», 390мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло

9
В наличии 87 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный
от 420
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро

56
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94
Распродажа
Фотография товара Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99071
19 990 ₽Оптовая цена

Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W

49
В наличии 261 шт.
Настоящее фото товара Шкаф Скарборо, венге, 90 x 40 x 205 см, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Шкаф Скарборо, венге, 90 x 40 x 205 см

44