Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Рандеву» французского бренда Cristal D'Arques – это стильные элегантные стаканы, которые будут уместны при ежедневной и праздничной сервировке стола. Они выполнены из прочного хрустального стекла, устойчивого к образованию сколов и трещин.
Прозрачные стенки пропускают солнечный свет, который красиво бликует на их гранях. При соприкосновении двух стаканов раздается звонкая хрустальная трель. Допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр89 мм
- Объем0,32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт