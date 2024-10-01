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Олд фэшн «Рандеву», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Рандеву», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-438
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Рандеву» французского бренда Cristal D'Arques – это стильные элегантные стаканы, которые будут уместны при ежедневной и праздничной сервировке стола. Они выполнены из прочного хрустального стекла, устойчивого к образованию сколов и трещин.

Прозрачные стенки пропускают солнечный свет, который красиво бликует на их гранях. При соприкосновении двух стаканов раздается звонкая хрустальная трель. Допускается мойка в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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