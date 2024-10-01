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Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый - фото 1Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый - фото 2Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый - фото 3

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый

Артикул: CH-064-442
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканные стеклянные стаканы «Diamond» итальянского бренда Bormioli Rocco станут украшением и дополнением ежедневной или праздничной сервировки. Выполнены из прочного стекла. Цветная продукция бренда производится по определенной технологии, благодаря чему не теряет цвет и блеск даже при многократном использовании. Интересный дизайн с гранями имитирует глыбу льда или бриллиантовую огранку. Красивый полупрозрачный фиолетовый цвет стекла хорошо оттеняет напитки. За посудой легко ухаживать, можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота103 мм
  • Диаметр91 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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