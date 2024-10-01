Характеристики товара
Описание
Изысканные стеклянные стаканы «Diamond» итальянского бренда Bormioli Rocco станут украшением и дополнением ежедневной или праздничной сервировки. Выполнены из прочного стекла. Цветная продукция бренда производится по определенной технологии, благодаря чему не теряет цвет и блеск даже при многократном использовании. Интересный дизайн с гранями имитирует глыбу льда или бриллиантовую огранку. Красивый полупрозрачный фиолетовый цвет стекла хорошо оттеняет напитки. За посудой легко ухаживать, можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота103 мм
- Диаметр91 мм
- Объем0,38 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт