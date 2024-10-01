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Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Брикстон», 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-108
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Брикстон» – стакан прямой формы с характерным для этого дизайна толстым дном. Красивая посуда дополнена горизонтальными линиями, которые придают изделию оригинальный дизайн. Материал – прозрачное стекло.

Высота стакана 96 мм, диаметр по верхнему краю 8,6 см. Объем равен 300 мл. Особенность бокала – толщина стенок, которые придают ему строгие формы. Стеклянный олд фешн имеет классические формы, поэтому товар этой серии часто можно встретить в заведениях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр86 мм
  • Объем0,30 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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