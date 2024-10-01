Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Брикстон» – стакан прямой формы с характерным для этого дизайна толстым дном. Красивая посуда дополнена горизонтальными линиями, которые придают изделию оригинальный дизайн. Материал – прозрачное стекло.
Высота стакана 96 мм, диаметр по верхнему краю 8,6 см. Объем равен 300 мл. Особенность бокала – толщина стенок, которые придают ему строгие формы. Стеклянный олд фешн имеет классические формы, поэтому товар этой серии часто можно встретить в заведениях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр86 мм
- Объем0,30 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт