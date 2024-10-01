Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-371
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота93 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0,31 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Latte

42
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло садовое Аруба, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло садовое Аруба, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, черное

57
Фотография товара Стул Амизуре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амизуре, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Амизуре

89
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подстолье 1089EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1089EM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Подстолье 1089EM

8
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Hans серый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans серый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans серый, каркас коричневый

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Таймлесс», 345мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 15192 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Биг топ», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

10
В наличии 2949 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 644 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Леди Даймонд», 270мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 420 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Спираль», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Спираль», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8408
2 000 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Спираль», 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 134 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный
от 210
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Latte

42
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло садовое Аруба, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло садовое Аруба, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, черное

57
Фотография товара Стул Амизуре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амизуре, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Амизуре

89
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подстолье 1089EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1089EM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Подстолье 1089EM

8
В наличии 30 шт.