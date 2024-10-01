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Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый - фото 1Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый - фото 2Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый - фото 3

Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый

Артикул: CH-065-884
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалкерамика
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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