Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр110 мм
- Объем0,25 л
- Материалкерамика
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Клермон ЛДСП
Стул КАПРИ 21-1
Журнальный стол Терраса, 100х100
Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая
Стул Алексис велюр сине-зелёный
Линейка барная «Хаски - Байкал Нерпа - Байкал»
Пиала для чая «Скандинавия», 250мл, керамика, мятный, коричневый
Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный
Пиала для чая «Восток», 250мл, фарфор, белый, синий
Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный
Пиала для чая «Восток», 150мл, фарфор, синий
Пиала для чая «Восток Голд», 500мл, фарфор, синий, золотой
Пиала для чая «Восток Голд», 150мл, фарфор, синий, золотой