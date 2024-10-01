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Пиала для чая «Восток», 250мл, фарфор, белый, синий - фото 1Пиала для чая «Восток», 250мл, фарфор, белый, синий - фото 2

Пиала для чая «Восток», 250мл, фарфор, белый, синий

Артикул: CH-065-896
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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