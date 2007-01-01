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Пиала гастро "Elegance", 450 мл - фото 1

Пиала гастро "Elegance", 450 мл

Артикул: CH-071-589
11 оценок
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Фотография товара Пиала гастро "Elegance" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр150 мм
  • Объем0.45 л
  • Материалфарфор

Отзывы

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