Характеристики товара
Описание
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СОВРЕМЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА - один из инновационных и стильных предметов мебельной обстановки. Такое подстолье отличается своей прочностью, легкостью и долговечностью и считается самой востребованной мебелью среди современных потребителей. Современный стиль основания позволяет добавить готовый стол в любой дизайн дома, сада, кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Подстолье выполнено из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.
Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка до 100 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, подстолье хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют комфортно использовать основание на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, что придает основанию антискользящие свойства. При желании основание можно использовать без регулируемых опор.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Изящные перекрещивающиеся ножки повторяют натуральные изгибы деревьев. Графика и геометрия рисунка столешницы вдохновлена легендарной каменной кладкой из Перу. Они придают изделию эксклюзивный вид. Столешница имеет безопасный плавный закругленный переход от лицевой поверхности к боковым кромкам.
ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ УХОД
Стол для кухни с пластиковым покрытием неприхотлив в уходе. Возникшие загрязнения протрите влажной тканью и вытрите чистой сухой тканью, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор. Для хранения и содержания основания не требуются особые условия. Пластиковый стол для кухни неприхотлив в уходе. Возникшие загрязнения протрите влажной тканью и вытрите чистой сухой тканью, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор. Для хранения и содержания столешницы не требуются особые условия.
ПРОСТОЙ УХОД: глубина "канавки" - 1 мм, что позволяет удалять загрязнения и пыль с поверхности без лишних проблем."
ПЛОСКАЯ УПАКОВКА
Столешница не разборная и имеет плоскую упаковку.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
На обратной стороне имеется вставка из фанеры, которая позволяет использовать с пластиковой столешницей абсолютно любые подстолья. Крепление при помощи саморезов, приложенных в комплекте.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТОЛА!
Стол состоит из отдельных частей: основание и столешница. Вы можете выбрать любую модель и цвет стола в нашем конструкторе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина835 мм
- Глубина835 мм
- Высота760 мм
- Вес12.52 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.41 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет