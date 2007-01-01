Характеристики товара
Описание
СОВРЕМЕННЫЙ СТОЛ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА - один из инновационных и стильных предметов мебельной обстановки. Такой стол отличается своей прочностью, легкостью, долговечностью и считается самой востребованной мебелью среди современных потребителей. Современный стиль позволяет добавить стол в любой дизайн дома, сада, кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стол выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.
Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка до 100 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стол хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют комфортно использовать основание на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, что придает основанию антискользящие свойства. При желании основание можно использовать без регулируемых опор.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Графика и геометрия рисунка столешницы вдохновлена легендарной каменной кладкой из Перу. Они придают изделию эксклюзивный вид. Столешница имеет безопасный плавный закругленный переход от лицевой поверхности к боковым кромкам. Изящные перекрещивающиеся ножки повторяют натуральные изгибы деревьев.
ПРОСТОЙ УХОД: глубина "канавки" - 1 мм, что позволяет удалять загрязнения и пыль с поверхности без лишних проблем."
ПЛОСКАЯ УПАКОВКА
Стол разборный и имеет плоскую упаковку.
ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ УХОД
Пластиковый стол для кухни неприхотлив в уходе. Возникшие загрязнения протрите влажной, а после чистой сухой тканью, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор. Для хранения и содержания стола не требуются особые условия.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТОЛА!
Стол состоит из отдельных частей: основание и столешница. Вы можете выбрать любую модель и цвет стола в нашем конструкторе.
ПОД ЗАКАЗ
Доступны любые цветовые сочетания от 50 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина835 мм
- Глубина835 мм
- Высота760 мм
- Вес12.52 кг
- Материалпластик
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл, пластик
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.41 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет