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Чайно-кофейный поднос Meyvel A-003

Артикул: CH-067-530
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Усовершенствуйте свой чаепитие благодаря чайно-кофейному подносу Meyvel A-003 (Black), который является идеальным сочетанием элегантности, удобства и функциональности. Он идеально подходит для подачи чая, кофе и других напитков, а также для хранения сладостей, фруктов и закусок. Благодаря своей прочности и матовой поверхности он легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид на протяжении долгого времени.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина240 мм
  • Высота10 мм

Отзывы

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